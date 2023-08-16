Назревает «украино-израильская война»

Елена Острякова .  
16.08.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Израиль не поставляет оружие на Украину, потому что опасается, что Киев продаст его арабам. Это касается прежде всего систем ПВО «Железный купол».

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил депутат израильского Кнессета Евгений Сова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль не поставляет оружие на Украину, потому что опасается, что Киев продаст его арабам....

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«Одна из причин, почему израильские официальные лица прекратили разговоры о продаже «Железного купола», касается опасности того, что информация о «Железном куполе» может попасть в руки врагов со стороны тех партнеров, которым это будет поставлено. Если, не дай Бог, информация попадет в руки наших врагов, у нас закончится противовоздушная оборона. Израиль воздерживается от поставок тех вещей, которые обеспечивают безопасность израильским гражданам», – сказал Сова.

Ранее украинские СМИ сообщали о желании Киева исключить Израиль из «группы Рамштайн», поскольку Иерусалим якобы передает информацию о происходящем на ее заседаниях Москве.

Также посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Киев может закрыть границу для еврейских паломников по пути в Умань, чтобы отомстить за то, что Израиль депортирует 10% украинских туристов.

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