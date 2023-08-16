Назревает «украино-израильская война»

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Израиль не поставляет оружие на Украину, потому что опасается, что Киев продаст его арабам. Это касается прежде всего систем ПВО «Железный купол».

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил депутат израильского Кнессета Евгений Сова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из причин, почему израильские официальные лица прекратили разговоры о продаже «Железного купола», касается опасности того, что информация о «Железном куполе» может попасть в руки врагов со стороны тех партнеров, которым это будет поставлено. Если, не дай Бог, информация попадет в руки наших врагов, у нас закончится противовоздушная оборона. Израиль воздерживается от поставок тех вещей, которые обеспечивают безопасность израильским гражданам», – сказал Сова.

Ранее украинские СМИ сообщали о желании Киева исключить Израиль из «группы Рамштайн», поскольку Иерусалим якобы передает информацию о происходящем на ее заседаниях Москве.

Также посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Киев может закрыть границу для еврейских паломников по пути в Умань, чтобы отомстить за то, что Израиль депортирует 10% украинских туристов.