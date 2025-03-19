Назревает вооружённый конфликт России с исключённой из «Ялты 2» Великобританией
Идея «Ялты 2» из триумвирата самых сильных держав – Китая, России и США уже просматривается, и в скором времени президент Дональд Трамп должен отправиться в Пекин.
Такое предположение в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я полагаю, что в течение ближайших двух-трёх месяцев мы сможем увидеть очень интересные движения в политическом плане. Одна проблема – как принудить украинскую элиту идти по этому переговорному треку. Обратите внимание, 18 марта во время телефонного разговора Трампа и Путина Зеленский полетел в Финляндию на три дня, изучать систему образования, посещать школы вместе с супругой. Такой государственный визит», – отметил эксперт.
По его словам, после скандала в Овальном кабинете президент Финляндии пригласил Зеленского к себе, «посидеть в сауне, попариться, подумать и может как-то изменить свою позицию». Вероятнее всего переговоры в Джидде 23 марта будут посвящены исключению первопричин СВО, а именно – продвижения блока НАТО на восток, выведения американских баз из стран Восточной Европы и нейтрального статуса Украины. Это идет вразрез как настроениям Киева, так и стремлениям Великобритании.
«В борьбе за Северное Причерноморье Англия готова сжечь кого угодно. Поэтому здесь очень важно, как будут себя вести США, о чём мы договоримся в вопросах безопасности, в том числе – глобальной. Потому что ракет средней дальности в Европе нет, и у той же самой Великобритании. У нас их достаточное количество для того, чтобы поставить кого-то на место.
Я не исключаю, что определённая активизация боевых действий может произойти. И не сама Украина будет стартовать, а в первую очередь поработает Великобритания. Если только Штаты не поставят ультиматум Зеленскому – его счета, его авуары, его недвижимость в мире и коррупционные сделки.
США в этом являются доками, и всё окружение вокруг Зеленского у них на крючке. Поэтому сейчас ведётся тяжёлая сложная игра между США и Россией», – заключил Колесниченко.
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