«Назвал Путина гением»: киевская дипломатия пугает украинцев Трампом

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В Соединенных Штатах высоки шансы на победу Дональда Трампа в ходе предстоящих выборов президента, что может привести к неприятным последствиям для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

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«Как это ни парадоксально, несмотря на хаотичное президентство, отказ признать результаты выборов и юридические проблемы, Трамп имеет шансы одержать верх в этом поединке, поскольку его популистские и агрессивные месседжи резонируют с настроениями не только ярых членов Республиканской партии, которую он старается трансформировать в партию Трампа, но и некоторой части американских избирателей», – пишет Шамшур.

Он приводит мнение журналистов газеты «Вашингтон пост», которые пришли к выводу, что позиции Трампа «стали более экстремистскими, более конфронтационными, «дерзкими и наглыми» по всем вопросам — от сексуальных домогательств до внутренней и внешней политики.

«Политик, который назвал Путина «гением» после начала широкомасштабной агрессии против Украины (и отказался назвать его военным преступником) и предполагает возможность территориальных уступок со стороны Украины, в интервью в начале мая «съехал» с вопроса о поддержке украинской победы в войне с Россией и отказался обещать продолжить предоставлять военную помощь Украине, если вернется в Белый дом», – возмущается украинский дипломат.

При этом он указывает, что поддержка Трампа растет.

«По моему убеждению, к заявлениям Трампа и его нежеланию брать на себя обязательства о поддержке Украины надо отнестись очень серьезно и не успокаивать себя тем, что он был первым, кто начал предоставлять нам оружие еще до начала большой войны. Очевидно, что его путинофильские «рефлексы» подпитываются тенденцией роста численности республиканцев (до 71%), считающих, что США надо сосредоточиться на решении внутренних проблем, а объемы помощи Украине слишком велики. Вместе с тем тезисы Трампа стимулируют распространение неоизоляционистских настроений, несмотря на активность влиятельных традиционных рейгановских консерваторов вроде сенаторов Митча МакКоннелла и Линдси Грэма, активно выступающих за увеличение поставок вооружения в Украину, включая самолеты и ракетные комплексы большого радиуса действия», – подчеркивает Шамшур.

Он считает, что нынешним американским властям необходимо усилить пропагандистскую работу со своим населением, чтобы убедить его в необходимости поддержки Украины.

«Еще один вызов, который стоит перед командой Байдена и другими друзьями нашего государства в США, заключается в поддержании интенсивного диалога с американским народом в целом, чтобы целесообразность и необходимость поддержки Украины Соединенными Штатами понимали все американцы, независимо от их политической ориентации», – резюмирует экс-посол в США.