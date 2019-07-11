Назван чиновник Госдепа, отвечающий за атаку на Русскую Церковь

11.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Провокации против Православия в России и на постсоветском пространстве будут использоваться США для дестабилизации ситуации в РФ в ближайшее время. Фигуранты последних околоцерковных скандалов на Украине и в Грузии имели контакты с одним и тем же чиновником Госдепа.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета заявил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках нашей работы мы среди прочего определили десять основных направлений вмешательства во внутренние дела РФ. Одно из этих направлений, о чём я говорил ещё два года назад, – речь шла о том, что наши, мягко говоря, оппоненты собираются активно разрабатывать тему Православия, стремясь вести работу по дискредитации РПЦ, Православия вообще как такового, и действовать не только вдали от нас, вокруг нас, но и внутри страны также предпринимать определённые усилия на эту тему.

Мы рассматриваем это как часть большой «системы сдерживания РФ», о том, что это не пустые слова, говорят документы – в июне стало достоянием общественности новое творение USAID (это американское государственное агентство), которое называется, цитирую «Противодействие злонамеренному влиянию Кремля», – заявил сенатор.

«Иногда то, что происходит, воспринимается публикой и СМИ как некие случайные события, как некие всплески чьей-то слишком эмоциональной реакции на те или иные события, но нам здесь это всё представляется как раз проявлением мозаичных технологий, когда каждое отдельное событие может объясняться как вполне себе объяснимое, даже находящееся в правовом поле, но все вместе они рисуют очень неблагоприятную картину», – добавил Климов.

При этом в качестве примеров он привёл общеизвестные события в Грузии и на Украине.

«Как я говорил, два года назад мы обратили внимание на это направление, и мы обратили внимание на некого мистера Евгения Фишеля. Господин Фишель возглавляет отдел Бюро разведки и исследований Госдепа США, именно с ним встречались разные лица, в том числе, духовного звания, в том числе с Афона. Как раз и год назад это было, и до того. После чего начинались странные события на Украине, после чего начинались странные события вокруг нашей миссии на Афоне, после чего произошло то, что сейчас является достоянием общественности в Грузии.

Кстати сказать, этот господин является ещё одновременно и специальным советником, помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам. Вот – к вопросу о том, что я назвал в своём выступлении тщательно подготовленной провокацией, глубокие корни которой уходят в главное зарубежье. Сейчас я называю одну из фамилий, таких фамилий, к сожалению, немало», – рассказал Андрей Климов.