Назван экономист, который убеждает Зеленского почистить кубышки украинцев

21.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Экономист IMF Group Ukraine Михаил Кухарь, глава исследовательского центра Ukraine Economic Outlook, «обладает данными» о том, что на руках у населения Украины «много денег».

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online сообщил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я недавно был у Михаила Кухаря в гостях, такой есть экономист, и он мне показывал различные данные, которые меня удивили. Так вот, по наличию валюты в карманах простого населения (причём, я так понимаю, наличкой, и, может быть, ещё на каких-то банковских счетах), мы страна отнюдь не бедная. У нас колоссальная платежеспособность большей части населения.

Причём это подтверждено простыми наблюдениями. Обратите внимание – мы страна, в которой активно строится жильё. Если бы люди не покупали жильё, его бы не строили. А, по крайней мере, базовые мегаполисы и более-менее живые города, где жить комфортно, интересно, где есть работа, активно строят жильё. Второе – даже в провинции развиваются активно большие и малые торговые сети, растут как грибы. Это тоже подтверждает нашу платежеспособность. Ещё я смотрю на рынок автомобилей – меньше их не становится, пробки в городах. Если когда-то было засилье «евроблях», то сейчас им перекрыли, сейчас вместо «евроблях» так называемая доставка из США – если чуть-чуть машина где-то там побита её вам готовы доставить за демократическую цену, учитывая даже доставку на корабле сюда. Это значит, что у людей есть деньги», – утверждает он.

Как мы уже писали, власти Украины и экономисты уверены в том, что на руках у людей много денег, и поэтому рассматривают повышение коммунальнеых тарифов как средство перекачивания денег населения в бюджет. Об этом, в частности, заявлял политолог Константин Бондаренко.

«Они искренне считают, что у людей есть деньги. Более того, они искренне считают, что теневой сектор в Украине недооценен, и, соответственно благодаря теневому сектору Украина до сих пор выживала и выживет еще. Я общаюсь и с политиками, и с экономистами украинскими, и они все говорят, у нас еще, как минимум, один бюджет в тени находится. Цифры, которые недавно были обнародованы – украинские гастарбайтеры только официально перевели в Украину 12 миллиардов долларов за прошлый год, они вселяют оптимизм в украинских политиков, которые считают, что надо немножко подраздеть, подограбить, экспроприировать, и если люди не выходят на улицы, если люди не протестуют, если люди нормально воспринимают повышение тарифов и повышение коммунальных услуг, то, соответственно можно повышать еще», – заявил Константин Бондаренко в одном из интервью.