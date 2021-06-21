21.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Назван экономист, который убеждает Зеленского почистить кубышки украинцев

Новости УкраиныЭкономист IMF Group Ukraine Михаил Кухарь, глава исследовательского центра Ukraine Economic Outlook, «обладает данными»...

Экономист IMF Group Ukraine Михаил Кухарь, глава исследовательского центра Ukraine Economic Outlook, «обладает данными» о том, что на руках у населения Украины «много денег».

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online сообщил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я недавно был у Михаила Кухаря в гостях, такой есть экономист, и он мне показывал различные данные, которые меня удивили. Так вот, по наличию валюты в карманах простого населения (причём, я так понимаю, наличкой, и, может быть, ещё на каких-то банковских счетах), мы страна отнюдь не бедная. У нас колоссальная платежеспособность большей части населения.

Причём это подтверждено простыми наблюдениями. Обратите внимание – мы страна, в которой активно строится жильё. Если бы люди не покупали жильё, его бы не строили. А, по крайней мере, базовые мегаполисы и более-менее живые города, где жить комфортно, интересно, где есть работа, активно строят жильё.

Второе – даже в провинции развиваются активно большие и малые торговые сети, растут как грибы. Это тоже подтверждает нашу платежеспособность. Ещё я смотрю на рынок автомобилей – меньше их не становится, пробки в городах. Если когда-то было засилье «евроблях», то сейчас им перекрыли, сейчас вместо «евроблях» так называемая доставка из США – если чуть-чуть машина где-то там побита её вам готовы доставить за демократическую цену, учитывая даже доставку на корабле сюда. Это значит, что у людей есть деньги», – утверждает он.

Как мы уже писали, власти Украины и экономисты уверены в том, что на руках у людей много денег, и поэтому рассматривают повышение коммунальнеых тарифов как средство перекачивания денег населения в бюджет. Об этом, в частности, заявлял политолог Константин Бондаренко.


«Они искренне считают, что у людей есть деньги. Более того, они искренне считают, что теневой сектор в Украине недооценен, и, соответственно благодаря теневому сектору Украина до сих пор выживала и выживет еще. Я общаюсь и с политиками, и с экономистами украинскими, и они все говорят, у нас еще, как минимум, один бюджет в тени находится.

Цифры, которые недавно были обнародованы – украинские гастарбайтеры только официально перевели в Украину 12 миллиардов долларов за прошлый год, они вселяют оптимизм в украинских политиков, которые считают, что надо немножко подраздеть, подограбить, экспроприировать, и если люди не выходят на улицы, если люди не протестуют, если люди нормально воспринимают повышение тарифов и повышение коммунальных услуг, то, соответственно можно повышать еще», – заявил Константин Бондаренко в одном из интервью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть