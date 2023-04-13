Назван еще один соучастник убийства Владлена Татарского

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Российские спецслужбы установили личность еще одного участника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский блогер, волонтер и военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

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«Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что Денисов, выполняя задание спецслужб Украины, в феврале 2023 года приехал в Россию из Киева через территорию Латвии. В его обязанности входил сбор сведений об образе жизни и местах посещения военкора.

Сразу после теракта Денисов выехал из России в Турцию транзитом через Армению. На данный момент инициирована процедура его объявления в международный розыск.

«Вероятно именно он и привел в действие взрывное устройство в Питере, в результате которого погиб Максим Фомин (Владлен Татарский). А сидеть за всех будет «дура Даша» поверившая в свою значимость и важность», – комментирует появление нового участника теракта военный обозреватель Юрий Пололяка.

Напомним, что статуэтку со взрывчаткой военкору вручила россиянка Дарья Трепова, которая арестована.