Выборы
27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Назван главный позитив от роспуска Верховной Рады

Украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов назвал позитиные моменты от досрочного роспуска Верховной Рады Украины.

“Позитив от роспуска парламента сразу после инаугурации состоит ещё и в том, что первые аресты депутатов БПП и Народного Фронта можно будет проводить уже летом, а если ждать очередных выборов, то это не раньше декабря. Мне кажется, преимущества роспуска абсолютно очевидны”, – написал экс-чиновник в своем телеграм-канале.

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Ранее Портнов заявлял о том, что действующий состав парламента Украины по его мнению превратился в “абсолютно социально опасный орган”.

“Десятки причин, почему он должен быть распущен. Терпеть его ещё полгода – это растерять оказанное на президентских выборах доверие. Нужно твёрдо и без колебаний подписать Указ. Для этого есть абсолютно очевидные конституционные основания и сроки до середины июня. Кому не нравятся сроки и юридические основания может потом из тюрьмы обратиться в суд”, – написал экс-чиновник в телеграм.

Ранее на заседании ВР группа нардепов от БПП и Народного фронта во главе с Максимом Бурбаком устроила демарш возле парламентской трибуны, заявляя, что никаких оснований для роспуска Рады якобы нет.

В  свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что нынешнее затягивание официального обьявления его главой государства связано с боязнью депутатами перспекитивы досрочных выборов парламента.

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