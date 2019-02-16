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16.02.2019, Симферополь, Владимир Гладков
 
История, Крым, Политика, Россия, Украина
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Назван главный виновник оккупации Крыма

Главную ответственность за более чем 25-летнее пребывание Крыма под гнетом насильственной украинизации несет не советский генсек Никита Хрущев, а экс-президент РФ Борис Ельцин, у которого были все возможности еще в начале 1990-х обеспечить возвращение полуострова в состав России.

Об этом в ходе телемоста Москва-Симферополь заявил историк, политолог, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Ельцина должно было поставить этот вопрос. Оно могло не предпринимать никаких действий, в принципе, для того, чтобы каким-то образом вернуть Крым в состав РФ. Но такой вопрос должен был быть поставлен, и он не был поставлен, как мне кажется, из ложно понимаемого Ельциным и его окружением принципа стабильности и нерушимости границ.

Безусловно, не столько Хрущёв, сколько Ельцин виноват в том, что настолько затянулся этот процесс возвращения. Но, увы, тогда российские элиты смотрели на Запад, они жили не столько национальными интересами, сколько интересами продиктованными, и этот вопрос не был поставлен.

Хотя, многие отдельные политики и большая часть Верховного Совета ССР была настроена на то, чтобы этот вопрос с полной прямотой поставить.

Между прочим, это было частью конфликта хасбулатовского Верховного Совета с ельцинской администрацией. Не нужно забывать, что, кроме внутрироссийских причин, там постоянно маячила крымская тема», – рассказал Андрей Мальгин.

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