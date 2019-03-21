Назван главный вопрос украинских выборов-2019

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главный вопрос этих выборов — прольется ли на них кровь и готов ли Петр Порошенко эту кровь пролить ради удержания власти.

Такое мнение высказал на своей ситраничке в соцсети киевский журналист, бывший спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Готов ли Петр Алексеевич пролить кровь? Ведь если объективно, “орлы Кравченко” — это дети, по сравнению с “орлами”, которые завязаны на Порошенко. Завязаны или повязаны кровью. Я когда-то уже писал об интересной управленческой манере Порошенко. О том, что в одной только СБУ он создал несколько вертикалей, которые фактически не подчиняются Грицаку. (Кстати, заметили, что его сейчас как бы и нет?) А подчиняются или непосредственно Порошенко или его “близким”. Это группы “Латыша” (Кононенко), Петрова, Демчины. Терять этим ребятам нечего. Потому что при любом другом Президенте их ждет тюрьма. За многое. И “орлы” эти на многое способны, тормозов нет. Слепить “заговор Савченко” — без проблем. “Заговор Лабутина” — говно вопрос. Ну и в “мокрухах” опыт тоже есть.

Одно, что может утешать, то что эти граждане на “отъеме у бывших” и на рейдерстве, контрабанде, “бурштыне” и прочем уже хорошо напаковались и имеют базы для счастливой старости за рубежом. Может смоются вовремя, если мозгов хватит. А может и нет. И потому сейчас и кандидатам нужно быть предельно осторожными, и активистам и простым гражданам. Потому как можно кандидатов выбивать, а можно и просто сорвать выборы каким-нибудь масштабным терактом хоть в том же ЦИК. Мы не совсем осознаем в какой опасной ситуации сейчас находимся. И в каком Гаити оказались благодаря Петру Алексеевичу”, – написал Речинский.