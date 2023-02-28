Назван главный ястреб украинского конфликта. Это не США

Главной движущей силой войны на Украине является не США, как принято считать, а Великобритания.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, когда США уже было не до Украины, и на первых этапах войны они не отыгрывали такую роль, в дело включился Лондон, который хочет восстановить свое былое влияние в Европе.

«Об этом здесь, в России, мало кто говорит – все время говорят: «Вот, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты». Но некоторое время после выборов Зеленского на Украине даже посла Соединенных Штатов не было. Ни один уважающий себя политик из США ничего не хотел иметь общего, тем более Байден, с Украиной. Потому что только закончился этот скандал с сыном, с коррупцией, с прокурором, с записями, которые Коломойский выложил, за его деньги были куплены и выложены в сети, из-за чего он сейчас и страдает», – сказал политик.

«Посла не было. Кто подхватил? Подхватила Великобритания. И сейчас, даже в сегодняшний момент времени, США включились чуть позже, уже когда началась война по полной, перед войной. Сейчас потихонечку они наращивают влияние и убирают людей, вместо людей, которые ориентировались на Великобританию, ставят своих людей. Зачистки идут и так далее, и так далее.

Но самый главный ястреб войны – это Великобритания. У США есть один большой враг – это Китай, они понимают, что надо будет воевать. Сейчас – да, конфликт с Россией, да, они не могут потерять лицо, они – гегемоны, все такое. Но для них эта не главная война. А для Великобритании – главная. Они считают, что там, пока Китай и США будут делить мир, они хотят занять свою нишу в Европе. И для этого им нужен конфликт в Украине и все такое. С моей точки зрения, это была игра Великобритании», – заявил Царев.