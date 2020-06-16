Назван годовой бюджет на очернение России

16.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Финансируемые США проекты из медиа-групп «Радио Свобода» и «Голос Америки» тратят на дискредитацию России миллиард рублей в год. Только по теме изменений в Конституцию РФ, голосование за которые состоится в ближайшее время, на этих ресурсах выходит по десять материалов в день.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На системной основе в ежедневном режиме СМИ и иноагенты, причем относящиеся к группе «Радио Свобода» – не секрет, что у этого ресурса есть «дочки» на территории России, причем они все работают по географическому принципу, накрывают большие куски нашей территории.

За северо-запад отвечают «Север. Реалии»… «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», в Поволжье – «Идель. Реалии», «Сибирь. Реалии». Никаких реалий там, конечно, нет в помине. Задача – нагнетать негатив.

Так вот, в среднем минимум от трех до десяти материалов в день на этих ресурсах выходит только по теме Конституции. Чтобы мы с вами понимали – ежедневно до десяти материалов только по одной этой теме…

Бюджет только «Радио Свобода», канала «Настоящее время» и «Голоса Америки» на работу в российском сегменте на русском языке – миллиард рублей на этот год», – заявил Малькевич.