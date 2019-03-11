Назван момент, когда в Донбассе дал сбой Крымский сценарий

11.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Республики Донбасса не смогли успешно повторить крымский сценарий воссоединения с Россией из-за того, что регион был полностью подконтролен завязанным на Украину олигархическим местным элитам, отказавшимся поддержать Русскую весну.

Об этом на пресс-конференции в Самаре заявил бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков, передает коррспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Стрелков отметил, что само население Донбасса было настроено на воссоединение даже более решительно, чем в Крыму.

«В Крыму, так или иначе, существовали пусть небольшие, но дееспособные организации, определенные бизнес структуры, и были позиции во власти, чиновники отдельные, которые более-менее лояльно относились. Кто-то поддерживал, кто-то просто не мешал русскому движению, воссоединению, просто получению независимости…

На Донбассе было все иначе. Все общество Донбасса было вертикально интегрировано в различные финансово-экономические, ОПГшные группы. Все замыкались либо на Ахметова, либо на Таруту, либо еще на кого-то. Вообще все. На ОПГ, пришедшие к власти. Там все было, до мельчайшего уровня.

Поэтому там, в определенный момент при массовой поддержке, которая была более массовой, чем в Крыму, более решительной, люди реально под танки бросались… но все чиновники, все бизнесмены, все ждали команды от своих боссов.

И там был вакуум, которого не было в Крыму, и который для меня был удивителен и неприятен. Если в Крыму фактически сразу была ясно сделана ставка на Аксенова, и Аксенов оправдал в той части, которая была тогда, мои ожидания, наши ожидания, то в Донбассе такого человека просто не было», – заявил Стрелков.