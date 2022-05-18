Назван показатель оснащения российской армии современным вооружением

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Россия в среднем обновила свое вооружение на 70%, а по стратегическим ядерным силам этот показатель приближается к 90%.

Об этом, выступая, на марафоне «Новые горизонты», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственные программы вооружений и вообще оснащение вооруженных сил носит достаточно цикличный характер. Считается, что армия является боеспособной, когда у нее на вооружении имеется около 70% современных и перспективных образцов. Что такое современные и перспективные образцы? Перспективные образцы по своим характеристикам лучше, чем мировые аналоги, а современный образец – тот, который соответствует. У нас в среднем сегодня армия, в целом, достигла этого показателя, он уже превосходит 70%, но по отдельным видам и родам вооруженных сил, стратегических ядерных сил этот показатель давно превосходит 70%, он приближается уже к 90%. В среднем Вооруженные силы Российской Федерации оснащены современным и перспективным вооружением на 70%», – заявил Борисов.