Назван самый пророссийский регион Украины – и это не Одесса

09.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на пять лет репрессий и подавления инакомыслия, юго-восток Украины не смирился с идеологией, навязываемой Киевом. Угроза «сепаратизма» в этих регионах наиболее высока. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил директор общественной организации «Центр международной безопасности» Валерий Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организация Кравченко провела исследования и составила паспорт безопасности регионов Украины. Выводы оказались такими же, как и ранее – Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская области наиболее нелояльны к центральной власти.

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«Сейчас сепаратизм в большей степени является латентным, мы знаем все регионы, в которых есть эта проблема. Донецк, Луганск, да.

В прошлом году был Харьков, которые мы рассматривали. Сейчас это Одесса. По Одессе очень сложная ситуация, она очень фрагментирована как регион. Есть город Одесса и порты, которые достаточно зажиточные. Там есть традиционное влияние местных элит, конвергенция власти и бизнеса, но это Одесса.

А если мы идем дальше на юго-запад, есть регион, который называется Буджак. Это девять районов за Днестровским лиманом, которые объединены с другой Одесской областью всего двумя мостами, то есть, большой риск проведения террористических актов, отрезания вообще этого региона. Там есть влияния реально российские, много нацменьшинств.

Например, мы замеряли поддержку НАТО – если по Одессе можем говорить, что примерно 10-15% поддерживают, это маркер, то по Буджаку, по Измаилу это 5%. И это фактически на уроне погрешности.

Фактически Буджак – это отдельная территория в Одесской области. А есть еще юг области, который сельскохозяйственный.

Если по Ровно говорить, то это так называемая Янтарная республика, сформированная из шести-семи районов на севере. Это вообще очень большая проблема, где нет доступа даже полиции туда, и это угроза», – заявил Кравченко.