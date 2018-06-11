11.06.2018

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Назван самый страшный вариант для Украины

Несмотря ни на что, Россия никогда в жизни не откажется от Украины, а будет постепенно приводить ее в чувство.

Об этом киевский журналист Владимир Скачко заявил в программе «Почему Украина нужна России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый страшный вариант – это тот, который обрисовали эксперты, что такая огромная территория, в такой степени запустения, разрухи, конечно, не нужна. Это – самый страшный вариант, который только может быть, и он может обречь Украину ещё на 50-60 лет такого же запустения по той простой причине, что Россия просто не потянет такую огромную страну. Но говорить о том, что Россия откажется от Украины, отдаст её кому-то, передаст во внешнее управление, это абсолютнейшая геополитическая ошибка.

Самый страшный сценарий для Украины – это если она действительно будет превращена в некий буфер, который на фиг никому не нужен. Но и Западу тоже не нужна мирная, спокойно развивающаяся Украина. Как минимум она ему нужна как буфер, как максимум – таран или гнойник на российских границах. Мысль об этом всегда будет держать российскую элиту в том направлении, что Украину нужно контролировать. А раз так, то придется ей придавать новые смыслы, отрывать от Запада, приручать к тому, что мы все-таки единый мир, что не надо с нами воевать и готовиться к этому. Говорят, что войны выигрывает учитель. Так вот эту нацию снова надо вернуть к учебе, к здравому смыслу», – уверен эксперт.

Он уверяет, что Россия не может отказаться от Украины хотя бы по той простой причине, что без неё РФ не может мыслить себя полноценной империей.

«Есть нынешние эксперты, которые оценивают все на крови, на обидах, а есть титаны мысли, которые смотрели чуть-чуть дальше. Я думаю, что Путин, который говорил, что несмотря на все трудности, у нас общее будущее, именно это и имел в виду. Опять же, что он сказал? Россия может быть либо суверенной, либо её не будет вообще. Российская правящая элита не смотрит на разъединение России на несколько «удельных княжеств», которые воюют между собой. Россия по-прежнему смотрит на себя как на некое сверх государство, новую империю.

Россия себя не мыслит, как разваливающееся государство, следовательно, она будет прирастать территориями. А зачем ей прирастать Аляской, когда у неё рядышком Украина? Зачем ей думать о том, что штат Мичиган неплох на русском языке, когда у нее рядом Украина, где все знакомо, население свое, Бог один, где пути исхожены, где общей кровью пролит каждый клочок земли в борьбе с теми, кто уже тогда хотел оторвать Украину», – заявил Скачко.