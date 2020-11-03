Назван штат, где решится судьба Трампа и Байдена

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В США выявили штат, который определит судьбу всей президентской гонки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Накануне голосования, которое пройдет сегодня, определился ключевой «колеблющийся» штат — им стала Пенсильвания.

«Аналитики сходятся во мнении: без Пенсильвании что одному, что другому кандидату в президенты будет крайне сложно одержать итоговую победу.

По опросам, Джо Байден в этом штате, имеющем 20 голосов выборщиков, лидирует, но его преимущество не превышает 5%. Некоторые социологи предупреждают: из-за растущей поляризации внутри страны все больше сторонников президента-республиканца могут скрывать свои истинные взгляды», – отмечается в публикации.

Примечательно, что в минувшие выходные действующий президент Дональд Трамп именно в Пенсильвании провел четыре митинга. Осознавая важность Пенсильвании, посетил штат и его соперник Джозеф Байден.

«На фоне электорального противостояния растет противостояние гражданское: ярким примером стала пятничная попытка сторонников президента Трампа на пикапах заблокировать агитационный автобус Джо Байдена. Сотни машин попытались остановить автобус и столкнуть его с дороги. Пострадавшим пришлось звонить в службу спасения. В ситуацию вмешались стражи порядка, обеспечив демократов полицейским кортежем», – пишет газщета.

«Мы прогнали автобус Джо Байдена и Камалы Харрис из округа Хейс! Таким, как вы, тут не рады!» — написала в Twitter Наоми Нарвэз, одна из участниц «акции».