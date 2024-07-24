Назван срок получения Украиной дохода от российских денег – на них закупят оружие для ВСУ

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Первый транш в размере €1,4 млрд из доходов от замороженных в ЕС российских активов РФ будет получен Украиной уже через пару недель – в начале августа. На него Киев купит оружие для ВСУ.

Об этом стало известно из интервью уходящего со своего поста главы евродипломатии Жозепа Борреля изданию Foreign Affairs Council

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В свою очередь, американский Bloomberg, изучил проект подготовленного Еврокомиссией в Брюсселе документа с предложением государствам-членам ЕС двух вариантов долгосрочной заморозки активов Банка России.

Сейчас страны G7 работают над планом по предоставлению Украине кредитов на $50 млрд до конца 2024 года. По данным осведомленных источников Bloomberg, соглашение, достигнутое на саммите G7, предусматривает, что ЕС и США предоставят кредиты по $20-22 млрд каждый, а остальное ляжет на плечи Великобритании, Канады и Япония.

Предполагается, что кредиты будут погашаться за счет будущих прибылей от замороженных активов российского Центробанка, которые оцениваются в сумму от €3 млрд ($3,3 млрд) до €5 млрд в год.

Появление предложений Еврокомиссии стало ответом на опасения из-за океана в контексте планируемого украинского кредита. Вашингтон хочет получить от ЕС более надежные гарантии того, что российские активы останутся замороженными, заявил высокопоставленный представитель Минфина США.

Сейчас санкции ЕС нужно продлевать каждые шесть месяцев единогласным одобрением всех членов евросообщества. В Штатах опасаются, что если в какой-то момент заморозка не будет продлена, то каждый член G7 будет нести ответственность за покрытие своей части кредитов на $50 млрд, которые планируется выдать Украине.

Решить эту проблему, как пишет Bloomberg, предлагается двумя путями. Первый предполагает бессрочную заморозку активов Банка России, которая будет регулярно пересматриваться. Второй вариант рассматривает продление ограничений до 18, 24 или 36 месяцев.

Британская Financial Times, также получившая копию документа, уточняет, что предложение Еврокомиссии о замораживании активов ЦБ России «на неопределенный срок с открытой датой» послы 27 стран ЕС обсудят как раз сегодня, 24 июля.

В документе отмечается, что мера, затрагивающая «европейскую долю активов ЦБ РФ на сумму €260 млрд», предоставит партнерам G7 «высочайшую степень предсказуемости» в отношении планов предоставить Киеву кредиты на $50 млрд до конца 2024 года за счет прибыли от замороженных российских активов.

Пока же «Большая семерка» и ЕС договорились, что активы Центробанка РФ будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится компенсировать Украине причиненный ей ущерб, резюмирует Bloomberg.