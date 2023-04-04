Назван тип военной помощи, которую Китай может оказать России

Единственное вооружение, которое Китай может передать России – это боеприпасы советского калибра, которые хранятся на его складах. Во всем остальном РФ имеет преимущество над КНР и не нуждается в его помощи.

Об этом в эфире видеоблога «Перспектива» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Казакова, ни самолетов, ни ракетных систем, ни танков от Китая Россия не требует.

«Первый миф, что Россия не сможет выиграть эту войну, если Китай не даст оружия России. Это же куча заголовков на эту тему, что Китай даст оружие России, и тогда Россия победит. Теперь вопрос – о каком оружии речь идет? Если мы посмотрим за последние лет 20, а тем более 10, информацию, – она же вся в открытом доступе, о торговле оружием между Россией и КНР, вопрос, кто кому продавал оружие? Китай России? Назовите мне хотя бы один факт. А сколько оружия Россия продала Китаю? Продала, предоставила технологии, свои возможности, например, по раннему обнаружению пусков ракет, а у Китая не было этой технологии. Читаю заголовок: «Китай даст оружие России». Какое? Самолеты современные? Они у нас. Современные танки? Они у нас. Ракеты, может быть? Может быть, гиперзвуковые? Может быть, ядерное оружие? О каком оружии речь идет? Этот миф, который циркулирует, мне бы хотелось подчеркнуть и его развеять. Поэтому, если речь идет о том, что Китай может оказать нам поддержку на полях сражений, то это на складах его сохранившиеся запасы боеприпасов советских времен. И все. Даже не танки прошлого поколения, потому что у нас их достаточно. У нас и сейчас их в три раза больше, чем может сконцентрировать вся Украина вместе с западными. Боеприпасы – максимум. Они и в Северной Корее есть», – резюмировал Казаков, не упомянув наличие у Китая большого количества дронов и средств связи.