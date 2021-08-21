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21.08.2021 21:25 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия
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Назван возможный заказчик «отравления» Навального

Эпизод годичной давности с якобы отравлением блогера-уголовника Алексей Навального боевым отравляющим веществом «Новичок» мог...

Эпизод годичной давности с якобы отравлением блогера-уголовника Алексей Навального боевым отравляющим веществом «Новичок» мог быть инспирирован проживающим в Лондоне Владимиром Ашурковым.

Об этом у себя в телеграм-канале написал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевую роль в фальсификации отравления Навального ядом Новичок, видимо, играла агент британских спецслужб Мария Певчих.  Возможный заказчик отравления Навального  – агент британских спецслужб Владимир Ашурков, который боролся с Навальным за лидерство над ФБК», – написал Марков.

Ранее он писал о конкуренции американских и британских спецслужб за контроль над проектом «Навальный». По его версии, факт осуждения и посадки Навального зафиксировал победу Британии.

Владимир Ашурков  работал топ-меджером «Альфа-групп». Он покинул свой пост в 2012 году. Именно этим годом датирована недавно слитая в СМИ оперативная запись беседы Ашуркова с представителем британской разведки. Россиянин просит денег и обещает предавать гласности нужный британцам компромат на отечественных бизнесменов.   В настоящий момент Ашурков проживает в Британии.

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