Названа дата полного завершения газификации Крыма

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На полную газификацию Крыма нужно около 60 миллиардов рублей. За семь лет стоимость строительства газовых магистралей выросла на треть, и это при том, что ежегодно газ проводят в десятки сел.

Прежде в республике наделись закончить программу газификации в 2021 году, потратив на это 40 миллиардов рублей. Без голубого топлива остаются Белогорский, Советский. Кировский районы, Судак и поселки Южного берега Крыма. Построенный 20 лет назад магистральный газопровод Ялта-Форос-Севастополь стоит пустой, ожидая достройки участков Ялта – Веселое, Веселое – Кореиз и Веселое – Форос.

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«Деньги на полную газификацию будут выделять частями, а работы планируют полностью завершить до 2030 года, – сообщил депутат Госдумы от Крыма, экс-глава комитета по промышленной политике и строительству Леонид Бабашов. – Так же средства должны закрыть вопрос модернизации газовой инфраструктуры Крыма».

После поручения президента РФ Путина доводить сети газоснабжения до границ земельных участков домовладений, работы у ГУП «Крымгазсети» прибавилось. Помимо магистральных газопроводов, ГРС и разводящих сетей, на их совести монтаж газопроводов-отводов. Тем не менее, в 2020 году газ подали жителям 12 населенных пунктов, притормозив обороты в 2021 году – деньги срочно потребовались на устранение аварий на сетях после ливней и схода селей на Южном берегу и в Керчи.

Сейчас уровень газификации в Крыму уже составляет 77%. За российский период он вырос на 4%, причем в сельской местности, которая газифицирована намного меньше городов.