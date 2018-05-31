31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Названа главная угроза, которую несёт Украина миру

Украина является основным теневым поставщиком военных технологий и ядерных материалов в мире. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил сегодня политолог Евгений Сатановский.

«Есть такая страна, она не Пакистан, у нее все эти технологии были, потому что половина институтов по их разработке находилась на Украине. Желтые Воды с ураном, производство баллистических ракет, чертежи, конструктора, спецы, – все было. Я не знаю, есть ли сейчас. Может, уже и увезли вместе с людьми», – сказал Сатановский.

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Он утверждает, что главную опасность для соседей представляет даже не идея заменить российское топливо для украинских АЭС на американское, а массовый отток кадров из украинской ядерной энергетике.

«Увольняются КБ, институтами. Скоро некому будет обслуживать АЭС. В каких странах теперь эти добрые физики-ядерщики? Украина – место черного транзита советских технологий, людей, специалистов, наркотиков, вооружений, ядерных материалов. По Черному морю в Болгарию и далее на Балканы. Что-то идет в Молдавию, транзитом через Румынию, что-то на Сирию. А химоружие на Украине разве не производят?», – сказал Сатановский.