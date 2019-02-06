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06.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Украина
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Названа главная плохая черта Порошенко

Главной чертой характера президента Украины Петра Порошенко является лживость.

Об этом он сегодня на пресс-конференции в Москве заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отличительная черта – вранье. Сколько я имел с ним дело, он не только мне, но и всем постоянно врал. Это его профессиональная привычка и отличительная черта. Я не верю в то, что у него какие-то шансы будут на выборах», – сказал Янукович.

Он добавил, что Порошенко лжет исключительно ради личной выгоды.

«Я Петра Порошенко знаю очень давно и хорошо. Он был когда-то основателем Партии регионов. Беда в том, что он не государственник, а бизнесмен. У него на первом месте личная выгода. Он все готов на это променять. Методы, которыми он пользуется, очень изощренные», – сказал Янукович.

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