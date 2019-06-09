Названа главная ставка США у границ России

09.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина – главная геополитическая антироссийская ставка США, позволяющая постоянно устраивать неприятности Москве.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Украину используют как пушечное мясо. А для наших американских коллег пушечное мясо не жалко, особенно украинское. Поэтому нам нужно как можно скорее попытаться успокоить и отрегулировать ситуацию там, где можно, но прекрасно понимать, что чуть ли не главная геополитическая ставка США против России – это постоянное поддерживание, и, по возможности, разжигание украинского конфликта», – отметил эксперт.

По мнению Караганова, от смены президента Украины ситуация не изменится.

«От того, что на Украине честный президент или нет, ничего не изменится. Токсичность Украины чудовищна уже сейчас, потому что эта страна, которая, во-первых, плохо управляема, и уровень коррупции там заафриканский. Но, тем не менее, Украине помогают и даже поставляют летальное оружие», – добавил эксперт.