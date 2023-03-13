Названа главная угроза сезону-2023 в Крыму

Летний курортный сезон в Крыму состоится при условии безопасности пребывания на полуострове. Для сохранения отрасли турпоток за лето должен составить около 2,5 миллионов туристов, и если не будет нагнетаться обстановка, особенно в информационном поле, сезон-2023 будет не хуже предыдущего.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» сделал президент Ассоциации «Туристический Альянс Крыма», генеральный директор группы компаний «ТурЭтно» Андрей Пылов.

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«Сейчас уже больше не логистика играет. Логистически мы доступны для тех, кто едет на машине, и таких у нас очень много. Нас больше беспокоит безопасность, и это ключевой момент, вся информационная атмосфера может повлиять очень сильно. Мы вряд ли сейчас с этим что-то сделаем, но предполагаю, что рынок все выровняет, если не будет резких обострений, информационных взрывов», – отметил он.

Пылов настроен достаточно оптимистично:

«Нас ждёт сезон не хуже, чем прошлогодний. В 2015 году тоже сутками ждали очереди на паром, но сезон был неплохой. Поэтому основной критерий сейчас будет безопасность, если она будет обеспечена, если не будет военных действий, не будет эксцессов, у нас все должно пройти ровно. Потому что логистические проблемы так или иначе решаются, железная дорога увеличивает пропускную способность, поездов стало больше, направлений».

Эксперт отметил, что по причине безопасности ранее бронирование в этом году не состоится. Люди опасаются военных действий в принципе, и даже постоянные клиенты отелей, которые точно решили провести отпуск в Крыму, бронируют либо с минимальной предоплатой, либо без нее вовсе.

Сказался опыт ковидных лет, когда бронирование резко аннулировалось, и возврата средств пришлось ждать год и больше.

«Тенденция, которая меня вдохновляет, что мы сейчас разумно обращаемся с ценами, и продукт очень конкурентный, – подчеркнул Пылов. – В сравнении с конкурентной средой мы стали намного дешевле, чем Краснодарский край. Потому что Краснодарский край по результатам прошлого года и в ожидании этого сезона очень подорожал, потому как загрузка есть. У нас все наоборот. Мы вынуждены сейчас снижать цены, хорошо считать, и выживать будут те, кто правильно себя поведёт в этой ситуации. Сейчас к нам едут соседние регионы – Краснодарский край, Ставропольский, Ростов устойчиво едут. Эти регионы юга сейчас пользуется возможностью отдыхать в Крыму, поскольку цены низкие, сервис неплохой, пятизвёздочные отели по доступным ценам. Отели работают в режиме выходного дня, с четверга по воскресенье. Санаторная сфера тоже сейчас подзарабатывает на этом процессе: таких цен, как сейчас в Сакском регионе, их не было последние лет 10. А компетенции за это время мы поднакачали, и продукт получился неплохой».

В создавшихся условиях без клиентов останется, прежде всего, сектор малых отелей и гостевых домов, поскольку теперь их ценовой сегмент заняли крупные объекты.

«У нас сейчас устойчивое бронирование до конца марта, а дальше – тишина. Летние брони есть, но оплата гораздо меньше. Кого-то отпугнёт ожидание досмотра на мосту, но это не будет настолько критично, что вообще сезона не будет. В Крыму, чтобы для легальных отелей сложился сезон, нужно 2,5 миллиона человек, и они будут. Не откроются не меньше 20% объектов, поскольку маркетинг серьезно подорожал, хорошие специалисты и затраты рекламу выросли, а малые отели себе этого позволить не могут. И раньше малый отель загружался за счёт повышенного спроса, играли на цене в сравнении с крупными комплексами. А сейчас, когда большие отели оттянут на себя основной поток, открываться с загрузкой в 20 – 30% малым нет смысла. И, опять же, я считаю, что на первый план выходит вопрос безопасности: если мы будем заходить в сезон под звуки канонады, то будет что-то другое. А если ситуация будет ровная, как приблизительно сейчас, то все будет нормально», – заключил Пылов.