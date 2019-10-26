Названа истинная причина разборок Конгресса США с «Азовом»

26.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Американские конгрессмены потребовали включить нацбат МВД Украины «Азов» в список террористических организаций, так как в США участились преступления с участием украинских боевиков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы думаете, они так озаботились о том, что убивают жителей Донбасса? О том, что есть какие-то нацистские радикалы? И тут они сидели, и на тебе, давайте подпишем такое письмо. Нет. Просто часть людей, которые воевали в этих праворадикальных незаконных вооруженных формированиях, совершили преступления в США.

Просто один парень, который воевал здесь в Украине, приехал в США, в штат Флорида, и престарелая семья хотела приобрести оружие. Он им принес оружие стоимостью 3 тысячи долларов, а потом передумал, просто взял и их обоих завалил, забрал деньги и ушел. Этот человек долгое время воевал здесь на Украине и убивал жителей Донбасса, но вы же об этом молчите», – пояснил Килинкаров, обращаясь к гостям в студии с Украины.