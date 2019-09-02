Названа излюбленная поза нового украинского премьера

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Единственная заслуга нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука заключается в его рабской покорности и холуйском поведении перед президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите эти визиты Зеленского, куда он брал с собой Богдана и Гончарука: какую функцию выполнял там Гончарук, как он себя вёл, как обращался к нему Зеленский, как он отвечал Зеленскому. Это человек в позе «Чего изволите?».

Основная его заслуга – это лояльность. Он убедил Зеленского в своей лояльности, убедил, что Зеленскому будет с ним комфортно общаться, что он не будет создавать Зеленскому никаких проблем. Вот и всё», – отметил Белашко.

Также, по мнению Сергея Белашко, от нового премьер-министра совершенно ничего не зависит, более того, некоторые члены Кабмина будут садиться ему на шею.

«От Гончарука никоим образом не зависит, будет Аваков на своей должности, или нет, как он будет выполнять свои функции, где у него там будут красные линии, где зелёные, где оранжевые, и так дальше. Аваков такой человек, который таким, как Гончарук, сам нарисует линии какие угодно и где угодно», – добавил эксперт.