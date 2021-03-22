Названа «каста неприкасаемых» для вакцинации

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Отказываясь от антиковидной вакцинации, молодые люди подвергают серьезной опасности своих более старших родственников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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У него поинтересовались, почему не прививают беременных.

«Обычно беременные — «каста неприкасаемых» для вакцинации. Однако в относительно недавнем отчете компании Moderna рассказано о случае, что такую женщину привили. Эта новость поставила меня в тупик. Наиболее опасной считается вторая фаза первого триместра, потому что у ребенка активно формируется центральная нервная система и любые побочные эффекты в виде воспаления крайне не рекомендованы», – сказал вирусолог.

Также он советует не оттягивать решение об антиковидной вакцинации, добавляя, что последствия болезни гораздо существенней возможных побочных эффектов от вакцины.

«Скорее всего, здоровый молодой человек перенесет инфекцию относительно легко. Но у всех есть мама с папой, дедушки и бабушки. А они обычно плохо переносят инфекцию и, к сожалению, часто умирают. Отказывающиеся вакцинироваться подвергают серьезному риску своих старших родственников», – подчеркнул Волчков.

По его словам, вакцинированных в России «уже достаточно много, но хотелось бы больше».

Также ученый сообщил, что в настоящее время порядка семи миллионов готовых российский доз вакцины ожидают потребителей.