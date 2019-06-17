Названа основная проблема ВСУ

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что кадровые переназначения не в состоянии решить основные проблемы в рядах ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в интервью изданию “Донбасс.Реалии”.

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“Оценка результатов проверки должна быть не то, что я кого-то переназначил – 10-20-30 чиновников разных уровней. Основная задача не просто всех поснимать. Это же не пиар, это – работа. Главное не утратить управление, не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать её. И это не значит, что надо всех увольнять. И, если меня кто-то не поймет и не изменит отношения – на всех уровнях, как они должны происходить, – конечно, будут кадровые решения”, – сказал Хомчак.

По его словам, одна из основных проблем в ВСУ – это “нездоровые отношения” между военнослужащими.

“Проблема, которую я вижу, – проблема отношений в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению … Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что тут есть какие-то недоработки .. . Когда солдат имеет проблему либо видит проблему, или нарушение, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам либо ещё кому-то, и чтобы её решить, надо “зайти наверх”, чтобы “сверху” этот вопрос решили. .. Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения, необходимо их изменить”, – сказал Хомчак.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и назначил вместо него Руслана Хомчака.