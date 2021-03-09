Названа площадь Форосского парка, которую закроют для посетителей

09.03.2021, Ялта, Виктор Орлов

Три гектара знаменитого Форосского парка будут закрыты забором для посетителей после окончания строительства здесь инвесторами из Татарстана детского лагеря Ак-Барс, что вызвало накануне протесты местных жителей.

Глава Крыма Сергей Аксенов, сегодня побывавший в поселке, заверил, что «застройщик оградит минимально возможную территорию – три гектара вместо запланированных изначально семи».

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При этом возведение нового 8-этажного корпуса продолжится. «Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена», – заверил Аксенов.

«Единственное нарушение, которое было выявлено в результате проверки органов прокуратуры, – это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф, а за каждое вырубленное дерево будет высажено пять новых такой же породы. Коллеги сами заинтересованы в том, чтобы парк выглядел достойно. Обращаю внимание, что доступ на территорию парка и к пляжам останется свободным, а пляжи будут дополнительно благоустроены», – пообещал чиновник.

На замечание жителей, которые заявили, что выступают вообще против любой стройки в парке, Аксенов сослался, что, якобы, инвестор получил все необходимые документы еще в украинские времена, а экс-мэр, который ответственен за это, – умер.

Такие объяснения противников стройки не устроили. Они потребовали провести ревизию застройки парков по всему ЮБК и разработать закон о Южном береге Крыма – по аналогии с Байкалом. Пикетчики процитировали ответ от Минприроды РФ, из которого следует, что застройка в уникальном парке недопустима (местные чиновники профильного министерства, напротив, никаких нарушений не увидели). Жители Фороса зачитали новое обращение, адресованное одновременно и президенту Владимиру Путину.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в 90-е годы, при Украине, еще одна часть Форосского парка уже была потеряна из-за строительства там элитного коттеджного городка, рассказывал в своем блоге экс-главред русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк.

«Парк появился в 1834 года, здесь отдыхали Шаляпин и Горький. Последнему, после возвращения с Капри, выделили в парке дачу «Тессели» для творческой работы. Именно «Тессели» откусили у форосского парка в первую очередь. В самом начале 90-х «Тессели» передали в долгосрочную аренду на много десятилетий и застроили виллами. Как утверждают, «Тессели» забрала татарская компания и здесь же находится дача Минтимира Шаймиева. Доступ в «Тессели», конечно, был тотально закрыт для простых смертных», – пишет эксперт.