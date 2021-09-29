Названа последняя страна, с которой ещё не поссорилась Украина

29.09.2021 13:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина за годы правления президента Владимира Зеленского и его команды окончательно испортила отношения со всеми своими соседями. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, из стран-соседей Украина не побила горшки только с Румынией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Давайте очень четко понимать – за два года действующая власть сделала больше, чем постмайданная за пять лет. Мы потеряли даже тех последних реальных союзников, которые у нас были. Мы потеряли Грузию вследствие любви с Саакашвили, мы потеряли Молдавию, пока Чауса туда-сюда крали, возвращали и на звонки Санду не отвечали. Мы потеряли Белоруссию, потому что, задрав подол, бежали впереди паровоза, вводя санкции, ограничивая авиасообщение и называя Лукашенко «диктатором». До этого были испорчены отношения со Словакией, о чем мало кто знает и мало кто говорит, потому что как раз появление реверса было вызвано тем, что Украина нажаловалась в Брюссель и Вашингтон, и под давлением Брюсселя и Вашингтона Словакия пошла на реализацию этих схем так называемого реверса. Про Польшу рассказывать не надо. Венгрия. Кто у нас еще, Румыния осталась необилеченная? Всё» – перечислил Землянский.