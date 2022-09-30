Названа потенциальная сумма убытков от взорванных российских газопроводов

30.09.2022  17:04 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика
Новости Украины

От полной остановки газопровода «Северный потока-1», поврежденного в результате диверсии, больше потеряет Еврорпа, но в убытке остантеся и «Газпром»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отвечая на вопрос об убытках России от остановки работы «Северных потоков».


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«Убыток, который понесли «Газпром» и операторы «Северных потоков» могут быть равны стоимости вложенных в эти проекты инвестиций: то есть 7,4 млрд евро в «Северный поток-1» и 9,5 млрд евро в «Северный поток-2», в случае, если их вообще не удастся восстановить.

От полной остановки «Северного потока-1» потеряет больше всего Европа. «Газпром» тоже понесет убытки: его фактические потери, исходя из объема поставок по «Северному потоку-1» и примерных величин контрактных цен, которые значительно ниже рынка, могут к концу 2022 года составить до 1,5-2 млрд евро», – сказала эксперт «Московскому комсомольцу».

«В следующем году, если газопровод так и не будет восстановлен, потери Газпрома именно на европейском рынке могут составить около 8 млрд евро в год, однако возможно, что газовая корпорация перенаправит экспортные потоки в Азию, чтобы смягчить эффект от этих потерь.

Но это не значит, что «Газпром» полностью прекратит получать экспортную выручку, так как он продолжает транспортировать газ в Европу через Украину и через «Турецкий поток». Ну и у Польши ещё есть шанс отменить санкции в отношении газопровода «Ямал-Европа», тогда поставки газа из России в Европу могут вновь увеличиться.

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