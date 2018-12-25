Названа самая большая опасность для России в 2019 году

25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Главной опасностью для России в 2019 году может стать «страусиная политика» Кремля в отношении западных «партнеров».

Такое мнение высказал в своем телеграмм-канале “Православная политика” известный российский консервативный публицист, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

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“Последние два года Москва демонстрирует слабый внешнеполитический курс, который все больше зависит от Запада. Он становится все более беспомощным. Да, мы иногда умеем отвечать на выпады яркими словами, могли предпринимать активные действия в той же Сирии, например. Но последние два года – это страусиная политика.

Риски – уступки Западу, что на украинском фронте, что на дальневосточном, что на дипломатическом, что на образовательном и культурном, что в жизни наших элит, из которых слишком многие, увы, фатально зависимы от Запада.

В дальнесрочной перспективе за уступками последуют еще более страшные сценарии: провокации революций, распад страны, диктатура западного ставленника или просто управляемый хаос, гибель большого количества людей и жесткое внешнее управление”, – прогнозирует Чаплин.

“Нужны не уступки, а наступления”, – добавляет протоиерей.