Названа самая страшная санкция России против Запада

15.07.2022  11:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Санкции, Спорт


Россия может парализовать западный рынок горных лыж.

Об этом в интервью youtube-каналу Tinkoff Private Talks заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может парализовать западный рынок горных лыж. Об этом в интервью youtube-каналу Tinkoff Private...

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«Горные лыжи и доски – 80% производится в России. Сегодня очень многие компании размещают свое производство на одном российском заводе. Бойтесь, зарубежные лыжники: скоро останетесь без лыж. Мы на вас санкции введем», – сказал Титов.

Он также считает, что Россия лидирует в мире в сфере сельского хозяйства и в области финансовых технологий.

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