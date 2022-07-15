Названа самая страшная санкция России против Запада

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Россия может парализовать западный рынок горных лыж.

Об этом в интервью youtube-каналу Tinkoff Private Talks заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Горные лыжи и доски – 80% производится в России. Сегодня очень многие компании размещают свое производство на одном российском заводе. Бойтесь, зарубежные лыжники: скоро останетесь без лыж. Мы на вас санкции введем», – сказал Титов.

Он также считает, что Россия лидирует в мире в сфере сельского хозяйства и в области финансовых технологий.