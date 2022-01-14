Названа следующая потенциальная точка десантирования сил ОДКБ

14.01.2022  11:15 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, ОДКБ, Политика, Россия, Средняя Азия


Вполне возможно, что после Казахстана миротворцы ОДКБ появятся в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Вполне возможно, что после Казахстана миротворцы ОДКБ появятся в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Ввод миротворцев ОДКБ внес перелом в казахстанское противостояние. Их появление позволило властям удержать позиции в условиях, когда силовые ведомства были дезинтегрированы. Хотя с военной точки зрения действия ОДКБ можно назвать учениями в боевых условиях. Важно отметить мобильность и оперативность выполнения миротворцами поставленной задачи», – подчеркивает издание.

Отмечается, что после такой проверки на войска ОДКБ могут возлагаться аналогичные функции – политического свойства или чисто охранные – и в других государствах бывшего СССР.

«Не исключено, что следующей точкой десантирования сил ОДКБ станет Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана – президент Эмомали Рахмон на днях заявил о концентрации боевиков на границе с Афганистаном», – предполагает газета.

Также указывается на давний конфликт между входящей в ОДКБ Арменией и Азербайджаном.

«До сих пор Армения не получала помощь от альянса под предлогом неправильно подаваемых запросов. Теперь, после Казахстана, видимо, существует образец правильно представленного документа в ОДКБ, и бюрократических препон вроде быть не должно. Идеально, конечно, если Ереван и Баку найдут общий язык и заключат мир. Но ситуация в Карабахе то и дело обостряется», – добавляет «НГ».

«В частности, на днях азербайджанская сторона применила в приграничье дроны и артиллерию. И в Армении ставят вопрос: готова ли ОДКБ обеспечивать ее безопасность? Пока на него нет ответа, как нет и единой позиции организации – одни ее члены предпочитают торговать с Баку «по военной линии», а другие – поздравлять с военными успехами, как это сделал Казахстан после последнего крупного конфликта в Карабахе», – резюмирует «НГ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть