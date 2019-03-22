Названа сумма хищений в оборонном бюджете Украины

22.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Убытки от массовых хищений в оборонной сфере Украины за четыре года составили один миллиард гривен.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что несмотря на заявления Порошенко, о том что ВПК Украины развивается стремительными темпами, закупки военно-политическим руководством Украины беспилотников и другого вооружения за рубежом являются ярким примером развала украинской оборонной промышленности.

«Согласно заявлению руководителя Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, за четыре года в результате массовых хищений, убытки в оборонной сфере Украины составляют 1 миллиард гривен. В уголовном производстве об огромной сумме хищений фигурируют 10 предприятий госконцерна «Укроборонпром», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что согласно решению министра обороны Украины, в настоящее время проводится инвентаризация практически на всех заводах, включая Одесский авиационный завод, Киевский, Харьковский, Житомирский бронетанковые заводы. И уже есть результаты.

«По заявлению начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майора Юрия Мельника, в ходе инвентаризации заводов была выявлена недостача комплектующих к бронетанковому вооружению и другим видам техники на сумму более 50 миллионов гривен. Таким образом, становится понятно, почему из 31 танка, спланированных к поставке в ВСУ до 20 марта, «Укроборонпром» готов поставить только 8 танков, и то с существенным опозданием», – пояснил представитель оборонного ведомства ДНР.