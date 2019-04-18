Названа сумма, которую оставили в прошлом году туристы в Крыму

18.04.2019, Ялта, Максим Карпенко

За прошлый год на отдых и сопутствующие траты в Крыму туристы израсходовали полтриллиона рублей.

Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник подчеркнул, что общие доходы от отдыхающих составляют четверть всего валового регионального продукта республики.

«Если говорить о конкретных результатах, то увеличение налоговых поступлений в период с 14-го по 18-й год произошло практически в два раза. Если говорить об экспертной оценке, о том, сколько на самом деле Крым зарабатывает от туризма, то, что цифра прямых налоговых поступлений – 3,2 миллиарда, порядка 8-9% от общего ВРП, но если говорить об отраслях, смежных с туризмом, то это порядка 25%. А это уже мировые цифры. По экспертным оценкам, в 18-м году туристы потратили порядка 500 миллиардов рублей на территории Республики Крым», – сказал Волченко.