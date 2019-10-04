04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Названа сумма, необходимая, чтобы улучшить жизнь украинцев

На улучшение уровня жизни украинцев уже сейчас необходимо дополнительно 140-150 млрд грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации в парламенте проекта Программы деятельности правительства.

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“На то, чтобы прямо сейчас обеспечить наших граждан достойным уровнем дохода, надо было бы потратить примерно 140-150 млрд грн. Эти деньги невозможно сразу найти в бюджете”, – отметил Гончарук.

По его словам, сейчас в Украине более 10 млн украинцев живут за чертой бедности и имеет меньше даже нынешнего прожиточного минимума.

По словам советника президента Украины Олега Устенко, реальное увеличение уровня жизни на Украине начнется не ранее, чем при экономическом росте в более 11% ВВП в год.

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