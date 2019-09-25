Названа сумма штрафов, наложенных за невыполнение украинских квот в эфире

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

В этом году штрафы за невыполнение языковых квот получили всего две украинские радиокомпании, а общая сумма двух штрафов составила чуть больше трех тысяч гривен.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За первую половину 2019 года мы назначили всего два штрафа за невыполнение языковых квот по украинским песням и недостаточный объем передач на украинском языке местным компаниям. Общая сумма этих штрафов – немного больше трех тысяч гривен. Санкции для всех одинаковы – это 5% от суммы лицензионного сбора. Есть большие радиостанции, а есть маленькие, которые из-за технических проблем платят штрафы в виде таких небольших сумм.

Однако вместе с тем для них эти суммы являются чрезвычайно важными. Такие радиостанции также несут большие репутационные потери. В целом за три года Нацсовет наложил 27 штрафов на общую сумму 1 миллион 700 тысяч гривен. Из них 19 штрафов были наложены именно за невыполнение квот на украиноязычные песни», – заявил Костинский.