Названа сверхзадача армии Польши в конфликте на Украине

19.12.2022  17:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Галичина, Дзен, Польша, Украина


Стратегические планы Польши – забрать, помимо Галиции, и западные белорусские земли.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегические планы Польши – забрать, помимо Галиции, и западные белорусские земли. Об этом в...

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«У поляков есть желание забрать эти территории обратно (Западную Украину – ред.). Воспользоваться ситуацией и забрать их обратно. Но им хотелось бы забрать обратно также те территории, которые включены сейчас в состав Белоруссии, а не только в состав Украины.

Потому что, если забрать только Западную Украину и не забрать Западную Белоруссию, то это будет решение только половины проблемы. А хотелось бы и Белоруссию тоже.

Поэтому в планах польских политиков и военных, в таких их идеальных планах – это втянуть в войну Белоруссию, а потом напасть на Украину и Белоруссию, чтобы забрать свои восточные территории. Свои, как они считают», – заявил Садулаев.

Он подчеркнул, что Польша пока не готова в одиночку противостоять России и Белоруссии, а для этого ей необходима поддержка НАТО, с чем пока что проблемы.

«Но для того, чтобы победить Россию и Белоруссию, конечно же, Польше нужно участие НАТО. Она готова действовать как авангард НАТО, но имея за собой поддержку НАТО. Инцидент с ракетой (падение украинской ракеты ПВО на территорию Польши – ред.) показал, что НАТО не готово вписываться в польские интересы, поэтому и поляки все это спустили на малом ходу, потому что сами поляки не готовы воевать пока.

Польше все равно нужна какая-то плюшка за труды. Поэтому Польша хочет втянуть Белоруссию в эту войну, чтобы оттяпать хотя бы западную часть Белоруссии. А уж по поводу Украины могут вообще очень развертываться империалистические фантазии Польши. Вернуть Речь Посполитую. В том, чтобы последующее руководство Украиной шло Западным миром не напрямую, а через Польшу», – отметил писатель.

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