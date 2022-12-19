Названа сверхзадача армии Польши в конфликте на Украине

Стратегические планы Польши – забрать, помимо Галиции, и западные белорусские земли.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У поляков есть желание забрать эти территории обратно (Западную Украину – ред.). Воспользоваться ситуацией и забрать их обратно. Но им хотелось бы забрать обратно также те территории, которые включены сейчас в состав Белоруссии, а не только в состав Украины.

Потому что, если забрать только Западную Украину и не забрать Западную Белоруссию, то это будет решение только половины проблемы. А хотелось бы и Белоруссию тоже.

Поэтому в планах польских политиков и военных, в таких их идеальных планах – это втянуть в войну Белоруссию, а потом напасть на Украину и Белоруссию, чтобы забрать свои восточные территории. Свои, как они считают», – заявил Садулаев.