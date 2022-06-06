Названные Невзоровым «дерьмом» украинские националисты напомнили о багаже либерала

06.06.2022  16:25 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Получивший украинское гражданство российский либерал Александр Невзоров, несмотря на то, что сейчас занимает антироссийскую позицию, еще не так давно был имперцем и доверенным лицом президента России.

Хоть сейчас его взгляды и выгодны Украине, но забывать об этом не стоит, заявил в эфире 5 канала националист, экс-депутат Верховной рады Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Получивший украинское гражданство российский либерал Александр Невзоров, несмотря на то, что сейчас занимает антироссийскую...

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«Не будем забывать о биографии Невзорова. Он четыре раза был депутатом Государственной Думы, он еще не так давно, в 2012-м году, был доверенным лицом Путина на выборах, он имеет очень сложную историю своих взглядов, потому что в 90-х годах он был ярым русским имперцем.

Мы помним, что во многих странах, в частности в Литве, до сих пор господин Невзоров является персоной нон-грата именно из-за своих действий, заявлений еще с тех времен. Потому, эти все вещи являются определенным багажом, от которого никуда не деться», – заявил Ильенко.

Будто в подтверждение его слов в Сети появилась запись, сделанная  еще в середине 90-х, когда, будучи журналистом ОРТ, Невзоров брал интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, где сравнивал украинских националистов с дерьмом (смотрите в конце видео ниже).

 

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