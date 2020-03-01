Названо число крымчан, поступивших в вузы Украины

01.03.2020, Киев, Игорь Петров

Выпускники крымских школ предпочитают поступать в российские ВУЗы. Несмотря на анонсированную Киевом программу привлечения молодежи с полуострова, получать высшее образование в украинских университетах желающих мало.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказала заместитель «представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из детей, которые выпускаются из уже российских фактически школ в Крыму, знаете сколько у нас в прошлом году поступило детей в украинские ВУЗы? Около 300. А в предыдущий год, возможно, было чуть больше.

А на территории Российской Федерации – наоборот. Потому что у них там ни экзаменов, ничего.

Соответственно, нам необходимо максимально упрощать процедуры для тех людей, которые хотят сохранять эти связи с материковой частью страны», – сказала Ташева.