15.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Названо, где у Зеленского «кощеево яйцо»

Платежки с высокими тарифами за коммунальные услуги, которые жители Украины получат предстоящей осенью, – главная угроза для пока что высокого рейтинга Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Зеленский сможет сохранить свой рейтинг, если ничего не сделает для изменения тарифной политики. Президент может это сделать. Это как раз одна из тех вещей, которую нужно и можно быстро сделать. Нужно и можно быстро изменить некоторые тарифы, которые вполне можно сделать легально, юридически обоснованно.

Президент приостанавливает действие решений Кабмина предыдущего, по установлению цены на газ или на электроэнергию, и поручает правительству разобраться и доложить. И это можно было сделать еще два месяца назад.

То, что президент этого не сделал… Еще люди помнят его сплошные плюсы, и поэтому нет реакции отката, но так долго продолжаться не может»,  – заявил Погребинский.

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