Названо «главное оружие» Украины в российском Крыму

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Через меджлисовцев и российских адвокатов, защищающих экстремистов, Украина якобы может воздействовать на процессы в Крыму.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, никаких официальных органов Украины на территории Автономной Республики Крым сейчас не действует, поэтому приходится использовать либо активистов крымско-татарского движения, которые продолжают сопротивление оккупантам, либо адвокатов российских, которые защищают, в том числе, наших моряков, активистов крымско-татарского народа. На сегодняшний день это единственный механизм, другого механизма юридического не существует», – заявил Тука.