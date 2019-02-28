Названо имя украинского политика, первым придумавшего гадить Крыму при помощи меджлиса

28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Ныне покойный бывший лидер «Народного Руха Украины» Вячеслав Черновол был первым украинским политиком, «завербовавшим» верхушку меджлиса и решившим использовать ныне запрещенную в российском Крыму организацию как противовес русскому большинству полуострова, стремившемуся к воссоединению с Родиной.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, до этого никакого украинофильства в среде крымских татар не было.

«До 92-го года, начиная с 1944-го года, крымские татары всегда были на стороне России. Я, как крымский татарин, говорю вам правду. Никогда я не слышал от крымских татар, чтобы они были до 92-го года за Украину. Всегда апеллировали Москве, обращались к Москве, всегда ездили в Москву, добивались и требовали.

Когда проживали в местах депортации, требования были о том, чтобы вернуться в Крым.

Но в 92-м году случился разворот на 180 градусов. Получилось так: наши бывшие лидеры познакомились тогда, был такой лидер в Украине Вячеслав Черновол. С этого момента крымские татары начали, 92-й год на площади Ленина появились первые плакаты в характере, что «русские – вон из Крыма», – поделился воспоминаниями Гафаров.

Следует отметить, что именно 1992 годом датируется одна из самых известных речей Черновола с трибуны Верховной Рады, посвященная Крыму. Тогда глава Руха начал эксплуатировать тезис о том, что руководство мятежного полуострова, якобы, не желает решать проблемы крымско-татарского населения.

«Поймите, крымчане, в какую авантюру хотят нас с вами втянуть. Ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседа, который, кстати, сам терпит экономические бедствия и не в состоянии разобраться со своими собственными многочисленными автономиями?» – стращал Черновол крымчан, стремящихся к воссоединению с Россией.