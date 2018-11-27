Названо место следующей кровавой провокации Порошенко

27.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Приднестровье, где базируются российские миротворцы, будет местом новой провокации властей Украины. Инцидент обернется куда более трагическими событиями, нежели происшествие возле Керченского пролива.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил киевский политический обозреватель Антон Розенвайн, обративший внимание, что военное положение не случайно введено в Винницкой области.

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Собеседник пояснил, что, в отличие от Одесской, Винницкая область имеет мизерный участок границы с Приднестровьем, однако считается вотчиной клана Петра Порошенко,

«Существует определенный консенсус о том, что главная цель Петра Порошенко – во что бы то ни стало остаться у власти. Соответственно, отменить выборы, что даст ему шанс сохранить власть, несмотря на низкий рейтинг.

Между тем, как показал пример Виктора Ющенко, такая цель не всегда является главной задачей президентов-националистов.

Военное положение в Винницкой области открывает окно возможностей для бесчисленного числа провокаций против Приднестровской Молдавской Республики и, в частности, российского контингента, расположенного на ее территории.

Эпизод керченском проливе, ко всему прочему, может рассматриваться, как попытка проверить международную реакцию на ситуацию в спорных регионах и готовность Запада поддержать Украину в случае конфликта с Россией относительно таких территорий.

Тут важно понимать, что накануне, осенью 2018 года, генеральная Ассамблея ООН отменила статус международной миротворческой миссии для военного контингента Приднестровья, тем самым, фактически, приравняв его статус к правовому статусу России в плане контроля над Керченским проливом.

Для организации более масштабных провокаций на границе с Приднестровьем Порошенко может использовать огромное количество методов. И, несмотря на то, что в Молдове у власти находится пророссийский президент Игорь Додон, добиться поддержки со стороны Молдовы путем очередного, пятого по счёту, отстранения Игоря Додона от исполнения обязанностей президента.

Очевидно, что, в случае совместного нападения Украины и Молдовы на ПМР и российский военный контингент, ситуация будет резко отличаться от ситуации в Южной Осетии. Здесь российский военный контингент не имеет тыла, с одной стороны, а, с другой стороны, не имеет равнозначного международного статуса, поскольку этого статуса он был лишён в сентябре 2018 года.

«Россия, скорее всего, вынуждена будет ответить интервенцией на территорию Украины, поскольку не сможет бросить своих солдат.

Это повлечет за собой серьезные международные последствия для Российской Федерации, которая, будет обвинена в «агрессии».

Разумеется, Украина вследствие этих маневров потеряет значительную часть своих территорий – как минимум, Одесскую область. С большой вероятностью, Киев также утратит Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и оставшуюся часть Донецкой области, которые в настоящий момент находится под контролем.

Между тем, Приднестровская Молдавская Республика, скорее всего, будет уничтожена – оккупирована Молдовой. Последняя вскоре после победы над ПМР будет присоединена к Румынии.

И тут важно понимать один очень важный нюанс. Петр Порошенко не является украинцем. Он вырос в Молдове, его семейный капитал, каптал Алексея Ивановича Порошенко, был создан именно в Молдове. А также, если верить заявлениям и публикациям документов, осуществленных оппозиционным молдавским политиком Ренатом Усатым, молдавский олигарх Плахотнюк располагает убийственным компроматом на Петра Порошенко, свидетельствующим о том что Петр Порошенко стоит за убийством его брата.

Таким образом, Петро Порошенко легко способен пожертвовать любыми интересами Украины в пользу интересов Румынии, поскольку, по сути, является не украинцем а румыном.

К большому сожалению, национализм украинцев, выраженный, прежде всего, в форме оголтелой русофобии, не позволяет им понять эти элементарные вещи. А, соответственно, украинские националистические элементы будут поддерживать Петра Порошенко в его авантюре в Приднестровью», – прогнозирует Розенвайн.

«Для безопасности – как на территории СНГ, так и всей Европы как континента, чрезвычайно важно понимать данную проблему, поскольку ее последствия могут оказаться непредсказуемыми – вплоть до начала большой войны в Европе. С участием как Российской Федерации, так и стран НАТО, одной из которых собственно является Румыния», – предостерегает киевский журналист.