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29.10.2021 14:21 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Названо самое сильное место украинской армии

Новости УкраиныОдним из самых сильных мест украинской армии является высокий процент идейных украинских националистов, готовых...

Одним из самых сильных мест украинской армии является высокий процент идейных украинских националистов, готовых к противостоянию с русскими. Радикально настроенные военнослужащие сегодня занимают, в том числе, и руководящие посты в ВСУ.

Об этом в видеоблоге писателя Захара Прилепина заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как военный эксперт, я понимаю, что Украина проделала большую работу по наращиванию своих боевых возможностей. По крайней мере, однозначно, сейчас армия Украины достаточно высоко мотивирована, я имею в виду ту контрактную часть, которая в основном задействуется. Они в принципе имеют неплохой командирский состав, который тоже высоко мотивирован.

Большая часть из них прошли через зону АТО и даже курсанты, которые сейчас выпускаются, получают лейтенантские погоны, в основном отобраны из бывших ветеранов АТО. Это, кстати, является некой причиной фашизации и нацифицации ВСУ. Потому что, если раньше ВСУ были достаточно нейтрально окрашены и тем более, не очень сопереживали идеям фашизма и нацизма украинского, то сейчас ВСУ уже ничем не отличаются, потому что командный состав за эти годы сменился ,и туда пришли, в основном, те самые АТОшники, которые всем этим были пропитаны.

С другой стороны, Украина все так же остается армией второй половины 20-го века. То есть, современной техники и вооружения там недостаточно для того, чтобы как минимум бросать перчатку с той же самой Россией.

То есть, эта армия, в принципе, заточена под то, чтобы решить проблему Донбасса при отсутствии России. Если Россию ставим знак минус, она по какой-то причине оказывается в стороне, то дальше с армией Донбасса, Украина считает, что этими силами она вполне сможет разобраться», – заявил Шурыгин.

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