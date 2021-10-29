Названо самое сильное место украинской армии

Одним из самых сильных мест украинской армии является высокий процент идейных украинских националистов, готовых к противостоянию с русскими. Радикально настроенные военнослужащие сегодня занимают, в том числе, и руководящие посты в ВСУ.

Об этом в видеоблоге писателя Захара Прилепина заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как военный эксперт, я понимаю, что Украина проделала большую работу по наращиванию своих боевых возможностей. По крайней мере, однозначно, сейчас армия Украины достаточно высоко мотивирована, я имею в виду ту контрактную часть, которая в основном задействуется. Они в принципе имеют неплохой командирский состав, который тоже высоко мотивирован.

Большая часть из них прошли через зону АТО и даже курсанты, которые сейчас выпускаются, получают лейтенантские погоны, в основном отобраны из бывших ветеранов АТО. Это, кстати, является некой причиной фашизации и нацифицации ВСУ. Потому что, если раньше ВСУ были достаточно нейтрально окрашены и тем более, не очень сопереживали идеям фашизма и нацизма украинского, то сейчас ВСУ уже ничем не отличаются, потому что командный состав за эти годы сменился ,и туда пришли, в основном, те самые АТОшники, которые всем этим были пропитаны.

С другой стороны, Украина все так же остается армией второй половины 20-го века. То есть, современной техники и вооружения там недостаточно для того, чтобы как минимум бросать перчатку с той же самой Россией.

То есть, эта армия, в принципе, заточена под то, чтобы решить проблему Донбасса при отсутствии России. Если Россию ставим знак минус, она по какой-то причине оказывается в стороне, то дальше с армией Донбасса, Украина считает, что этими силами она вполне сможет разобраться», – заявил Шурыгин.