Названо самое уязвимое место русской армии в СВО

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Связь остается самым проблемным звеном в Вооруженных Силах РФ. Собственное производство микроэлектроники уступает импортным аналогам, для выхода на нужный уровень требуется время.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас одно из самых уязвимых мест – это связь. Остальное потихоньку решается, но связь – очень проблематично. Разунификация систем связи, средств, всевозможных видов и прочее. Это одна огромная проблема, которая осознаётся, и над этим работают. Но у нас отставание микроэлектроники в промышленности, и это сказывается, в первую очередь, на этих системах. Вторая составляющая – это средства обнаружения вражеских позиций, артиллерийского огня, то есть контрбатарейной борьбы. Это и пассивные методы акустической локации, инфракрасные датчики, радиолокационные системы. По ним у нас заметное отставание. Тем более, что НАТО имеет превосходство и по количеству, и по качеству. Системы боевого управления, то есть сведения воедино всей информации. ВСУ, пользуясь стандартами и протоколами НАТО, и возможностями, и волонтёры у них ещё в 2015 году, по-моему, получили «Крапиву», развивали и в принципе создали из неё полноценную управляющую боевую информационную систему. У нас тоже сейчас есть достойные ответы, некоторые на голову выше. Но сейчас, по сути, идет выбор, притирка и наладка всех этих систем», – отметил он.

Васильев привел пример логистических проблем – по стандартам НАТО для перевозки грузов используются паллеты, чтобы максимально быстро разгружать автомобили. В российской армии до сих пор грузовики разгружают вручную, что по временным затратам несопоставимо. А это время нахождения под обстрелом и пребывание в зоне возможного удара.

«По экипировке у нас в принципе более-менее ещё не так всё плохо, по вооружениям стрелковым вполне на уровне. Но, к сожалению, никак Минобороны не решится отказаться от старого дедовского патрона 7,62 – это винтовочный. В то время как НАТОвские стандарты сейчас приходят к тому, что у них будет патрон 6,5, у которого дальность уверенной стрельбы около 1 км. СВД не в состоянии такие значения показать и, соответственно, просто из-за наличия другого патрона с другими характеристиками. Я, конечно, понимаю, что запасы, арсеналы и всё такое, но пора бы уже патрон поменять. Извините, он ещё в XIX веке придуман и, на самом деле, устарел ещё к Первой мировой. Как бы у нас ни любили рассказывать, что он уникальный, но он такой во многом из-за нашей бедности – не успели перевооружиться перед Первой мировой, затем перед Великой Отечественной, а после столько их наклепали, что жалко было переходить», – указал эксперт.

По его оценке, средств контрбатарейной борьбы, таких как пушки и гаубицы, в ВС достаточно. Снарядов сейчас более-менее уже вроде стало хватать, хотя все равно недостаточно, но вот дальнобойных систем мало.

«Соответственно, в ответах по «Цезарям», по «Крабам» и немецким «Panzerhaubitze , которые дальнобойные артиллерийские, – у нас проседания. Хотя, опять же, у нас интересно нашли симметричный ответ – началась массовая расконсервация систем «Пион»/«Малка», а они как раз по дальности перекрывают. При этом по эффективности снаряда там «достаточно одной таблетки», что называется. Опять же, у нас частично в качестве ответа выступают новые дальнобойные «Ланцеты». То есть мы в принципе стараемся не всегда парировать в лоб, а находить даже более перспективные ответы», – заключил Васильев.