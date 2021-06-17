Названо самое возмутительное требование США на переговорах в Женеве

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Определенность в отношениях России и США наступит через полгода.

Об этом президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы установили фундамент того, каким образом мы будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения. Мы говорим о практических реальных решениях, которые мы либо примем, либо не примем. Мы узнаем о том, получили ли мы какие-либо результаты через 6 месяцев. Сможем ли вместе работать, улаживать вопросы, начиная от освобождения американцев из русских тюрем и заканчивая кибербезопасностью. Если мы это не сможем сделать, это будет проблемой», – сказал Байден.

По его словам, он дал список из 16 секторов, определяемых как критическая инфраструктура США, которые не должны подвергаться нападениям и атакам. В противном случае будет нанесен ответный удар.

«Администрация Харрис» пытается навязать России некий трех (или шести) месячный «испытательный срок», после которого, «если Россия не будет себя хорошо вести», начнётся кардинально новый этап санкционного и иного давления, фактически Холодная война 2.0. Судя по всему, именно этот «испытательный срок» и угроза американской кибератаки по его итогам более всего не понравились Кремлю по итогам саммита», – написал у себя в телеграм-канале политолог Максим Жаров.