Названо следующее место, где Порошенко прольёт кровь

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Петр Порошенко попытается продлить срок действия военного положения, устроив кровавую провокацию вокруг святынь УПЦ Московского Патриархата на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло с этой провокацией – то, как она происходила, и то, как на неё реагировал Запад, как раз свидетельствует о том, что разрабатывали её в Киеве, разрабатывали быстро, американцы об этом вообще не были уведомлены. В лучшем случае Волкеру могли сказать и то без деталей, а Волкер никто. Судя по всему, ни США, ни наши европейские друзья были ни сном ни духом. Разрабатывалось это, понятно, в интересах Порошенко. Да, он был заинтересован, чтобы предать этой провокации внешнее звучание, но в первую очередь расчёт был на внутреннее действие. Безусловно, он был заинтересован, чтобы эти корабли утопили в Керченском проливе.

Если бы утопили, реакция (Запада – ред.) была бы другой, и внутри страны Порошенко мог бы продавить и 60 дней, и военное положение на всей территории, и отмену или перенос выборов и совмещение их с парламентскими», – рассказал Ищенко.

«Если бы ему были выгодны провокации в Донбассе, он бы их организовал в там, а не в Азовском море, но он боится, потому что в Донбассе есть как минимум 30-тысячный хорошо обученный, хорошо вооружённый контингент и как минимум 40-тысячный резерв. То есть, армию Донбасса можно развернуть на минимум 70 тысяч, и после этого как минимум границу областей она займёт. Порошенко это прекрасно понимает, он боится там серьёзных провокаций, а на несерьёзные вроде перестрелок или наступление одной роты на три километра вперёд в Киеве давно не обращают внимание», – добавил он.

По мнению политолога, Порошенко нужна провокация такого масштаба, чтобы продлить и развернуть военное положение на всей территории Украины, иначе окончание этого режима 25 декабря будет означать досрочный проигрыш выборов.

«Поэтому наибольшая опасность сейчас не над Донбассом или Керченской акваторией, а над УПЦ, против которой давно развёрнута кампания травли. Сейчас отозвали регистрацию в минюсте Почаевской Лавры, начали опись имущества в Киево-Печерской Лавре. Это то, что может дать Порошенко аргумент для введения любых репрессий и развёртывания военного положения на неограниченное количество дней по всей территории.

Если начнутся репрессии против УПЦ, то, независимо от решений, принятых священноначалием, как минимум часть её прихожан будет сопротивляться, будут столкновения. В любом случае, это будут тысячи, а то и десятки тысяч.

Но главное, что это будет происходить по всей стране, и Порошенко в духе украинской пропаганды скажет, что это «путинская пятая колонна, они устроили антиукраинский мятеж, их необходимо подавлять, и военное положение только в приграничных областях уже нас не устраивает, потому что они на нас напали», – прогнозирует Ростислав Ищенко.