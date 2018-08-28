Названо условие, при котором Порошенко останется президентом еще на 20 лет

28.08.2018, Москва, Елена Острякова

Порошенко хочет помириться с Донбассом и Россией, но ему не дают этого сделать военные консультанты из США.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков.

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«Петра Порошенко нельзя считать партией войны. Он с удовольствием вышел бы на мир с Донбассом, но ему мешают реальные руководители. А это офицеры американских спецслужб. Они дают ему приказ, начинать или не начинать войну. Если бы Петр Порошенко мог бы освободиться от этой жесткой силовой опеки, он быстро бы стал спасителем Украины. А если бы он помирился с Донбассом и Россией, у него появился бы шанс оставаться президентом Украины еще лет 10-20», – сказал Марков.

Он полагает, что сейчас на международной арене в отношении Донбасса происходят серьезные закулисные изменения.

«У американцев был план Болтона, суть которого в оккупации Донбасса силами 60 тыс корпуса ООН, в ликвидации ЛДНР и замене их гражданскими администрациями. Они угрожали России сорвать чемпионат мира по футболу, если она не примет этот план. Путин им жестко ответил. Сейчас американцы отползли назад. Я надеюсь, что теперь они передадут бразды правления европейцам, с которыми мы договоримся об исполнении Минских соглашений», – сказал Марков.